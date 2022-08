Foot - PSG

PSG : Coman, Rabiot… Zaïre-Emery entre déjà dans l’histoire

Publié le 8 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Le centre de formation du PSG regorge de talents et Warren Zaïre-Emery en est un exemple parfait. Le milieu de terrain est annoncé comme l’un des plus gros cracks en devenir au sein du club de la capitale et il a déjà pu montrer tout son talent à Christophe Galtier. En effet, Zaïre-Emery a fait bonne impression lors de la préparation au Japon. La pépite du PSG a alors été récompensée ce samedi en entrant en jeu pour la 1ère journée de Ligue 1. Une grande première en match officiel pour Warren Zaïre-Emery qui fait désormais de lui le joueur le plus jeune à avoir joué pour le PSG.

16 ans, 4 mois, 29 jours. Voilà donc l’âge de Warren Zaïre-Emery au moment de son entrée en jeu face à Clermont. La pépite du PSG est donc entrée dans l’histoire du club de la capitale, devenant alors le plus jeune joueur à avoir joué pour les Parisiens. Un record qui avait déjà été battu il y a quelques mois. Voilà d’ailleurs le top 10 après Zaïre-Emery.

PSG : Galtier envoie un très gros message à un crack après ce record https://t.co/DWnfvgVwOZ pic.twitter.com/p8bXYciWKr — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

2- El Chadaille Bitshiabu

Et en décembre dernier, c’était El Chadaille Bitshiabu qui était déjà devenu le plus jeune joueur du PSG. Lui aussi est annoncé comme un grand talent en devenir au sein du club de la capitale. Le défenseur central avait alors profité d’une rencontre face à Feignies-Aulnoye pour établir ce nouveau record de précocité. El Chadaille Bitshiabu avait alors 16 ans, 7 mois et 3 jours.

3- Kingsley Coman

Avant l’explosion d’El Chadaille Bitsshiabu, c’était Kingsley Coman qui était le plus jeune joueur à avoir joué pour le PSG. L’actuel joueur du Bayern Munich avait alors fait sa première apparition avec le club de la capitale en février 2013 face à Sochaux. A ce moment, Coman avait 16 ans, 8 mois et 4 jours.

4- Didier Domi

Si l’on remonte plus loin dans l’histoire du PSG, on retrouve Didier Domi. A 16 ans, 8 mois et 22 jours, le défenseur gauche avait alors battu ce record de précocité en 1995. Il est donc désormais aujourd’hui 4ème dans ce classement des plus jeunes joueurs à avoir joué pour le PSG.

5- Nicolas Anelka

Un an après Didier Domi, c’est Nicolas Anelka qui faisait ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain. En 1996, l’attaquant avait alors 16 ans, 10 mois et 24 jours. Face à Monaco, il disputait ainsi son premier match en professionnel, le premier d’une très belle carrière pour l’ex-international français, passé par la suite par le Real Madrid ou encore Arsenal.

6- Bartholomew Ogbeche

C’est en 2001 que Bartholomew Ogbeche a lui joué pour la première fois avec le PSG. L’attaquant nigérian avait alors 16 ans, 11 mois et 22 jours lors de son apparition face à Montpellier. De quoi faire désormais de lui le 6ème joueur le plus jeune à avoir joué pour le PSG. Depuis, Ogbeche a connu une carrière bien chargée et à 37 ans, il joue d’ailleurs toujours du côté de l’Inde.

7- Mamadou Sakho

Mamadou Sakho fait lui aussi partie de ce classement des plus jeunes joueurs du PSG. Véritable titi parisien, le désormais joueur de Montpellier avait joué son tout premier match avec le club de la capitale en 2007 face à l’AEK Athènes. Sakho avait alors 17 ans et 1 jour. Un très beau cadeau d’anniversaire pour le défenseur central qui a ensuite fait une belle carrière au PSG et à l’étranger par la suite, notamment à Liverpool.

8- Adil Aouchiche

Adil Aouchiche a lui fait sa grande première avec le PSG alors qu’il avait 17 ans, 1 mois et 15 jours. C’était alors d’une rencontre face à Metz, en 2019, que le milieu offensif était apparu pour la première fois en professionnel. Depuis, Aouchiche a préféré signer son premier contrat pro avec l’ASSE, où il évolue désormais en Ligue 2.

9- Ismaël Gharbi

A l’instar de Zaïre-Emery et Bitshiabu, Ismaël Gharbi est l’un des cracks actuels au PSG. Et il fait aujourd’hui parti des plus jeunes joueurs à avoir joué pour le club de la capitale. C’était la saison dernière, en 2021, face au LOSC. A 17 ans, 3 mois et 21 jours, Gharbi avait effectué ses grands débuts avec le PSG et il devrait y avoir d’autres matchs pour lui dans les mois à venir, ayant signé son premier contrat pro il y a quelques semaines.

10- Adrien Rabiot

Pour boucler ce top 10 des plus jeunes joueurs à avoir joué pour le PSG, on retrouve un certain Adrien Rabiot. Désormais à la Juventus, le milieu de terrain avait fait sa grande première avec le club de la capitale en 2012 face à Bordeaux. Lors de cette rencontre, Rabiot avait alors 17 ans, 4 mois et 23 jours.