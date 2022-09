Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet QSI a perdu ses cracks

Publié le 1 septembre 2022 à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Quelques semaines après Xavi Simons et Eric Junior Dina Ebimbe, le PSG a officialisé mercredi le départ d’Edouard Michut à Sunderland, alors que le jeune milieu de terrain était pourtant considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation ces derniers mois. Retour sur cet exode des titis.

C’est un fait, depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, il devient beaucoup plus compliqué pour les jeunes issus du centre de formation de faire leur trou en équipe première. Avec les moyens financiers colossaux dont il dispose sur le marché des transferts, le PSG dispose d’un effectif bien plus compétitif depuis douze ans, et compte de moins en moins sur ses titis qui sont contraints à l’exode chaque année. Et ce mercato estival 2022 n’a pas dérogé à la règle.

Here we are !can’t wait to make my debut with SAFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/KhSzk6vcP8 — Edouard Michut (@edouard_michut) August 31, 2022

Xavi Simons a montré la voie

Parmi les éléments les plus prometteurs chez les jeunes du PSG, le premier à décider de claquer la porte cet été a été Xavi Simons (19 ans). Arrivé au terme de son contrat, le milieu de terrain néerlandais s’est engagé avec le PSV Eindhoven : « Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves », avait indiqué Simons pour justifier ce choix.

Dina Ebimbe est également parti

Autre jeune crack du PSG à être parti cet été, Eric Junior Dina Ebimbe avait pourtant fait la préparation estivale sous les ordres de Christophe Galtier au Japon. Mais l’intérêt prononcé de l’Eintracht Francfort a fini par prendre le dessus, et le jeune milieu de terrain de 21 ans a fini par rallier le club allemand dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat de 6,5M€.

C’est officiel pour Michut à Sunderland

Et enfin, le PSG a officialisé comme prévu mercredi d’un autre grand talent du milieu de terrain, Edouard Michut (19 ans). Peu utilisé la saison passée, le jeune titi avait fini par s’agacer de cette situation, et il a donc opté pour Sunderland afin de véritablement lancer sa carrière, loin du PSG. À noter que le départ de Michut a été bouclée sous la forme d’un prêt avec une option d’achat qui s’élèverait à 5M€.