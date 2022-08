Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Michut, deux autres cracks sur le départ ?

Publié le 31 août 2022 à 13h10 par Quentin Guiton

Le mercato ferme ses portes jeudi soir et le PSG n’a pas encore terminé son dégraissage. Et les Titis parisiens sont notamment concernés par les départs. Il faut dire qu’au milieu de cet effectif, difficile de se faire une place pour les jeunes du club. Et alors qu’Edouard Michut a fait ses valises, deux autres joueurs pourraient l’imiter…

Cet été, le mercato du PSG a été une nouvelle fois très animé. Avec Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Fabian Ruiz, le club de la capitale a renforcé son effectif qui était déjà bien fourni. Malheureusement, cela condamne les chances des jeunes joueurs de se faire une place…

Transferts - PSG : Nouvelles révélations XXL sur le mercato de Paredes https://t.co/Eo8xLjiIn1 pic.twitter.com/zhdVIJp8pF — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Vague de départs des Titis cet été

Ainsi, plusieurs Titis ont déjà été sacrifiés ces dernières semaines, à l’image de Thierno Baldé, Arnaud Kalimuendo et Eric Junior Dina-Ebimbe. Et ce grand ménage du mercato chez les jeunes joueurs du PSG ne serait pas encore totalement terminé…

Gassama et Yansané après Michut ?