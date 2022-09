Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos, Galtier… Grosse colère en interne sur le mercato ?

Alors que le PSG a bouclé au total pas moins de 25 départs au cours du mercato estival, Luis Campos et Christophe Galtier ont également recruté six nouveaux joueurs. Mais à en croire les derniers bruits de couloir, le conseiller sportif et l’entraîneur du PSG seraient très déçus dans l’ensemble de leur mercato.

C’est un fait, le PSG a vécu un mercato estival très agité ! Dans le sens des départs déjà, avec les ventes de Marcin Bulka (OGC Nice), Alphonse Areola (West Ham), Thilo Kehrer (West Ham), Arnaud Kalimuendo (Rennes) et Idrissa Gueye (Everton), ainsi que les départs en prêt, la plupart étant assortis d’options d’achat, de Dina Ebimbe (Eintracht Francfort), Abdou Diallo (RB Leipzig), Edouard Michut (Sunderland), Layin Kurzawa (Fulham), Ander Herrera (Athletic Bilbao), Colin Dagba (RC Strasbourg), Leandro Paredes (Juventus Turin), Georginio Wijnaldum (AS Rome) ou encore Julian Draxler (Benfica).

Six recrues au total pour le PSG

Et le PSG a été plus discret dans le sens des arrivées, puisque seulement six nouvelles recrues ont été attirés au cours de ce mercato estival : Vitinha (40M€), Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat de 35M€), Nordi Mukiele (15M€), Renato Sanches (15M€), Fabian Ruiz (25M€) ainsi que Carlos Soler (18M€), dont le transfert a été officialisé dans les dernières heures du mercato par le PSG. Mais Galtier n’a pas obtenu tout ce qu’il souhaitait en terme de recrutement.

Galtier voulait un buteur et un défenseur, échec

Interrogé mardi en conférence de presse sur la fin du mercato du PSG, Christophe Galtier avait confirmé son vif intérêt pour Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l’Inter Milan : « Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Il y a toujours des surprises dans le mercato. Skriniar est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations sont très difficiles avec l'Inter, il faut respecter leur position. Mais tout est possible » . Finalement, l’entraîneur du PSG n’a jamais vu débarquer Skriniar, pas plus que le profil de buteur qu’il attendait en cette fin de mercato, mais aucune piste concrète ne s’est dégagée pour le club de la capitale, qui a donc pris Carlos Soler en guise de renfort offensif.

