PSG : Après son départ, il lâche un gros aveu sur son transfert

2 septembre 2022

Lancé dans son dégraissage, le PSG a réalisé une dernière journée de mercato très animée dans le sens des départs. Quatre joueurs sont effectivement partis jeudi, à savoir Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo ainsi qu'Idrissa Gueye. L'international sénégalais s'est engagé à Everton. Un retour pour lequel il a fait le forcing.

Comme attendu, le PSG a animé la dernière journée du mercato, notamment dans le sens des départs. Ainsi, quatre joueurs placés dans le loft mis en place par Luis Campos ont trouvé une porte de sortie. Julian Draxler et Layvin Kurzawa ont respectivement été prêtés sans option d'achat à Benfica et Fulham tandis que le prêt d'Abdou Diallo au RB Leipzig s'accompagne quant à lui d'une option d'achat. Enfin, Idrissa Gueye a été définitivement transféré à Everton. « L’international sénégalais Idrissa Gueye est transféré définitivement à Everton FC, club de Premier League anglaise », dévoilait le club de la capitale par le biais d'un communiqué. Un choix murement réfléchi comme l'explique Idrissa Gueye.

Gueye voulait absolument retourner à Gueye

« Revenir ici était important pour moi car je me sens chez moi. J'ai suivi l'équipe chaque semaine et j'ai observé comment elle joue. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit qu'Everton, c'est pourquoi j'ai choisi de revenir ici. Il y a aussi une super ambiance dans le stade et tout le monde ici est comme une famille. Je me suis senti très, très bien quand je suis venu ici [la première fois] et même quand je suis parti à Paris, j'ai gardé le contact avec certains des joueurs ici et j'ai continué à soutenir l'équipe. Pour moi, c'est spécial. J'ai dit au PSG que si je devais partir, ce serait pour une seule équipe - et c'était Everton. Ce n'était pas une décision difficile pour moi parce que j'aime ce club. C'est pourquoi je devais revenir à la maison. C'est un plaisir pour moi d'être de retour et j'espère que nous ferons une bonne saison car nous devons y aller et essayer d'atteindre nos objectifs », assure l'international sénégalais sur le site officiel d'Everton.

✍️ | Idrissa Gana Gueye has rejoined from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee, signing a two-year contract until the end of June 2024. — Everton (@Everton) September 1, 2022

Lampard s'enflamme pour le transfert de Gueye

De son côté, Frank Lampard s'est également réjoui de pouvoir s'appuyer sur les qualités d'Idrissa Gueye : « Nous sommes ravis d'ajouter un joueur de la qualité et de l'expérience d'Idrissa à l'équipe. Nous étions désireux de renforcer nos options au milieu de terrain et ses attributs seront sans aucun doute bénéfiques à l'équipe. Idrissa a joué au plus haut niveau du football. Les supporters d'Everton connaissent bien son rythme de travail infatigable et la valeur qu'il apporte à une équipe, et nous sommes impatients de le voir apporter tout cela maintenant qu'il est de retour au Club. »

Everton a fait le forcing pour ce transfert