Mercato - PSG : Impatient de partir, il a pris les devants

Publié le 2 septembre 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain et qu’il veut évidemment disputer avec la sélection sénégalaise, Abdou Diallo a quitté le PSG où il n’avait plus sa place. Impatient de partager sa nouvelle aventure avec ses suiveurs, le défenseur a devancé Leipzig et le PSG.

Abdou Diallo n’avait pas un avenir radieux devant lui au PSG. Bien qu’il soit assez polyvalent et qu’il ait été utilisé en tant que latéral gauche par le passé, le défenseur central de formation n’entrait plus dans les plans de la nouvelle direction du Paris Saint-Germain emmenée par Luis Campos.

Plus dans les plans, Diallo voulait partir

Le conseiller football a mis sur pied dès le début du mercato un loft dans lequel les joueurs qui n’étaient plus indispensables au projet sportif parisien ont été placés. Ce fut notamment le cas d’Abdou Diallo qui a, comme Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye et bien d’autres, quitté le PSG pendant le mercato.

Bonne saison Parisiens/ennes ! Je vous souhaite le meilleur pour cette saison. Rêvez, accomplissez et célébrez car vous le méritez ❤️#ICICESTPARIS @PSG_inside — Abdou-lakhad Diallo (@Abdou_diallo_) September 1, 2022

Diallo a annoncé son propre départ avant le PSG