Foot - Mercato - PSG

PSG : La grande annonce d'Abdou Diallo après son transfert

Publié le 1 septembre 2022 à 21h35 par Amadou Diawara

Barré par une concurrence XXL en défense au PSG, Abdou Diallo vient de s'engager en faveur du RB Leipzig sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Alors qu'il évoluera en Bundesliga cette saison, l'international sénégalais a fait part de son immense joie d'avoir rejoint l'écurie Red Bull.

Malgré le passage à trois défenseurs centraux au PSG, Abdou Diallo était parti pour passer beaucoup de temps sur le banc cette saison. Alors que Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe sont les titulaires incontestables et incontestés de Christophe Galtier, l'international sénégalais a vu Nordi Mukiele signer au PSG et passer devant lui dans la hiérarchie, sachant que Danilo Pereira lui est déjà préféré, même s'il est un milieu de terrain de formation. Et pour ne pas arranger les affaires d'Abdou Diallo, Luis Campos veut clore son mercato en recrutant un nouveau défenseur central. Pour toutes ces raisons, l'ancien du Borussia Dortmund a claqué la porte du PSG et s'est engagé en faveur du RB Leipzig, comme l'a officialisé l'écurie parisienne sur son compte Twitter ce jeudi. « Abdou Diallo rejoint le RasenBallsport Leipzig, club évoluant en première division allemande, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite une belle saison à Abdou Diallo sous ses nouvelles couleurs » , a posté le PSG.

Bonjour, @Abdou_diallo_!#RBLeipzig verpflichtet Abdou #Diallo leihweise für ein Jahr. Der Abwehrspieler wechselt bis Sommer 2023 von @PSG_inside zu den Roten Bullen. "Ich freue mich sehr, Teil dieser starken Mannschaft zu werden und jetzt im #RBL-Trikot auflaufen zu können!" — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2022

«Je suis très heureux de faire partie de cette grande équipe»

Dans la foulée, Abdou Diallo a fait part de son immense plaisir d'avoir signé au RB Leipzig. « Je suis très heureux de faire partie de cette grande équipe et de pouvoir maintenant porter le maillot du Red Bull Leipzig ! » , a confié l'international sénégalais dans des propos rapportés sur le compte Twitter du RB Leipzig.

«Abdou est fort dans les duels, de la tête, et apporte beaucoup d'expérience»

Par ailleurs, la direction du RB Leipzig s'est également prononcé sur l'arrivée d'Abdou Diallo, à commencer par Florian Scholz. « Nous avons eu une fenêtre de transfert réussie, tant du point de vue sportif qu'économique. Avec nos prolongations de contrat, nos arrivées et nos départs, nous avons poursuivi et réalisé nos objectifs communs », s'est réjoui le directeur sportif du club allemand, avant que Christopher Vivell ne prenne également la parole.

«Avec son recrutement, nous disposons désormais d'un effectif très équilibré»