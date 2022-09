Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois nouveaux départ bouclés sur le fil ?

Publié le 1 septembre 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Le mercato du Paris Saint-Germain est loin d’être terminé, puisque beaucoup de choses pourraient arriver au cours des prochaines heures. C’est notamment le cas sur les départs, puisque les indésirables parisiens ne sont pas tous partis et on travaillerait donc à d’autres ventes ou départs en cette toute fin de mercato.

C’était le maitre mot dès le mois de juin et l’arrivée de la toute nouvelle direction du PSG. Les propriétaires qataris ont décidé de dégraisser un effectif beaucoup trop fourni et pour cela, ils ont appelé à l’aide Antero Henrique, ancien directeur sportif désormais devenu secrétaire exécutif. Le pari semble avoir plutôt bien marché, puisqu’alors que le PSG était réputé pour être un club qui n’arrive pas à vendre, c’est plus d’une dizaine d’indésirables qui a quitté le club sous la forme d’un transfert ou d’un prêt. Dernier en date Leandro Paredes, qui a rejoint Angel Di Maria à la Juventus dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Draxler file vers Benfica

Il reste encore beaucoup à faire et très peu de temps, puisque le mercato estival fermera ses portes ce 1er septembre, à 23h. Ce sont ainsi trois dossiers très avancés qui pourraient être bouclés par le PSG, en commençant par Julian Draxler. Plusieurs médias français comme portugais ont évoqué ces derniers jours un départ imminente vers Benfica, avec Record et A Bola qui parlent d’un dénouement imminent. Des informations confirmées par L’Equipe , qui explique toutefois que ce ne sera qu’un prêt pour l’international allemand, qui a joué son dernier match avec le PSG en février dernier.

Plus que quelques détails à régler pour Diallo

Il devrait être suivi par un défenseur, puisque Sky Sport Italia confirme ce jeudi que le départ d’Abdou Diallo du PSG ne serait plus qu’une question d’heures. Le PSG serait en train de régler les derniers détails avec le RB Leipzig, mais il s’agirait là encore d’un prêt. L’Equipe parle en effet d’un prêt payant, avec une option d’achat qui aurait été fixée à 25M€ pour le Champion d’Afrique en titre, qui va retrouver la Bundesliga après y avoir évolué sous les couleurs de Mayence et du Borussia Dortmund.

Une solution enfin trouvée pour Icardi