PSG : Avant la fin du mercato, Campos a bouclé un nouveau départ

Le mercato ferme ses portes dans quelques heures, et Luis Campos travaille encore sur quelques départs au sein de l’effectif du PSG. Le conseiller sportif parisien n’en a pas fini avec son opération dégraissage, et devrait boucler une sortie très prochainement. Julian Draxler devrait rejoindre le Benfica Lisbonne sous la forme d’un prêt payant. Et les détails de l’opération sont désormais connus.

À l’approche de la clôture de ce mercato estival 2022, Luis Campos a encore quelques dossiers à boucler, notamment dans le sens des départs. Le conseiller sportif parisien n’en a pas fini avec son opération dégraissage puisque plusieurs joueurs doivent encore quitter le PSG cet été. Après Ander Herrera ou encore Edouard Michut très récemment, c’est un autre indésirable qui devrait faire ses valises très prochainement.

Draxler va rejoindre Benfica...

Comme le rapporte Le Parisien , Julian Draxler devrait bien être un joueur du Benfica Lisbonne avant la fin du mercato. Sauf revirement de situation inattendu, l’international allemand fera partie du club portugais cette saison. Par ailleurs, Record explique que Julian Draxler viendrait tout juste de passer sa visite médicale et que tout se serait bien déroulé. La présentation du joueur devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Sky Allemagne est d'ailleurs venu confirmer ces informations. Il ne resterait plus que quelques papiers à remplir pour clore ce dossier. Le départ de Julian Draxler serait acté. Et l’opération ne devrait d’ailleurs pas tourner à l’avantage du PSG.

Draxler: Benfica paga 2.5 M€ pelo empréstimo de uma temporada (até junho de 2023). Não há opção de compra. PSG suporta boa parte do ordenado do internacional alemão — Bruno Andrade (@brunoandrd) August 31, 2022

... pour un prêt payant sans option d’achat

Selon les informations du journaliste Bruno Andrade, le Benfica Lisbonne devra payer 2,5M€ pour le prêt d’une saison de Julian Draxler. Il ne devrait pas être assorti d’une option d’achat, ce qui veut dire que le milieu offensif de 28 ans retournera au PSG à l’issue de l’exercice 2022-2023. Le club de la capitale devrait également prendre en charge une grande partie du salaire de Julian Draxler. Si Luis Campos a réussi à trouver un nouveau club à l’international allemand, l’opération ne devrait cependant pas rapporter gros au PSG en cette fin de mercato.