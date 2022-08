Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le transfert de Julian Draxler

Publié le 31 août 2022 à 17h35 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Julian Draxler ne devrait pas défendre les couleurs du PSG lors de cette saison 2022-2023. Actuellement au Portugal pour finaliser son départ, le milieu offensif parisien serait sur le point de passer sa visite médicale à Lisbonne pour s'engager en faveur de Benfica sous la forme d'un prêt.

Arrivé il y a peu au PSG, Luis Campos s'est activé pour composer le meilleur effectif possible pour Christophe Galtier. Dans cette optique, le nouveau conseiller football parisien a bouclé plusieurs transferts : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Fabian Ruiz. En parallèle, Luis Campos a également fait le ménage dans le groupe de Christophe Galtier, en finalisant plusieurs départs.

Direction Benfica pour Julian Draxler ?

Avec l'aide d'Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, Luis Campos a réussi à se débarrasser d'Ander Herrera, d'Éric Junior Dina Ebimbe, de Thilo Kehrer, d'Arnaud Kalimuendo, de Georginio Wijnaldum, et d'Alphonse Areola, entre autres. Et alors que le mercato estival fermera ses portes ce jeudi, le conseiller football du PSG ne voudrait pas s'arrêter-là.

Négociations avancées pour le départ de Julian Draxler ?

En effet, Luis Campos voudrait encore boucler plusieurs départs d'ici la fin de cette fenêtre de transferts, à savoir Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Julian Draxler. Et en ce qui concerne l'international allemand, sa prochaine destination serait enfin trouvée.

Présent à Lisbonne, Julian Draxler va être prêté au Benfica