PSG : Luis Campos a bouclé le transfert de Mauro Icardi

Publié le 2 septembre 2022 à 17h10 par Pierrick Levallet

Le PSG continue son opération dégraissage. Alors que le mercato a fermé ses portes en France, plusieurs départs seraient encore attendus au sein de l’effectif parisien. Luis Campos souhaiterait notamment se séparer de Mauro Icardi, annoncé dans le viseur de quelques clubs turcs ces derniers jours. D’ailleurs, un transfert vers Galatasaray serait en train de se confirmer.

Le mercato vient de fermer ses portes en France, mais Luis Campos n’en a pas fini avec son opération dégraissage. Le conseiller sportif parisien aurait encore prévu quelques départs à boucler dans les prochains jours. Mauro Icardi serait l’un des joueurs annoncés en partance. L’attaquant argentin est l’un des grands indésirables de l’effectif du PSG. L’ancien de l’Inter n’entrerait pas vraiment dans les plans de Christophe Galtier et serait donc invité à aller se relancer ailleurs. Il pourrait d’ailleurs rebondir en Turquie.

Annoncé dans le viseur de Fenerbahçe et de Galatasaray, Mauro Icardi devrait bien prendre la direction de la Turquie. La deuxième option serait la plus viable pour l’attaquant du PSG à en croire la Gazzetta dello Sport . Galatasaray pousserait de plus en plus pour recruter l’Argentin. Et son transfert serait en train de se confirmer.

🚨✅ DONE DEAL: Mauro #Icardi will be a new #Galatasaray player. 🟡🔴🤝 Full agreement reached with #PSG and the 🇦🇷.🐓⚽ #Transfers #Calciomercato https://t.co/iPH47GAbju — Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 2, 2022

Comme le rapporte le journaliste Rudy Galetti, un accord total aurait été trouvé entre le PSG et Mauro Icardi pour son départ vers Galatasaray. Alors que le mercato truc se termine le 8 septembre, l’attaquant de 29 ans devrait devenir un joueur du club stambouliote prochainement. Le marché des transferts a fermé ses portes le 1er septembre à 23 heures en France, mais Luis Campos poursuit son opération dégraissage.