Foot - Mercato - PSG

PSG : Un énorme tacle de Galtier contre Antero Henrique ?

Publié le 2 septembre 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 septembre 2022 à 13h45

Alors que la collaboration entre Luis Campos et Antero Henrique serait en train de prendre des tournures de clash en coulisses au PSG, Christophe Galtier a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Et l’entraîneur parisien semble très clairement avoir choisi son camp dans ce clash interne.

Mécontent des agissements d’Antero Henrique et de la tournure d’ensemble sur la fin du mercato estival du PSG avec les nombreux départs en prêt, Luis Campos serait donc en froid avec son collaborateur et compatriote portugais à en croire les dernières révélations. Mais qu’en est-il vraiment ?

Mercato - PSG : Un clash en interne à cause du mercato ? https://t.co/Aapxe7dis8 pic.twitter.com/nEWzcAdwKY — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

La réponse de Galtier confirme le malaise

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s’est vu poser la question suivante par un journaliste : « Comment se passe la cohabitation avec Campos et Henrique? ». Mais l’entraîneur du PSG, de manière volontaire, a marqué plusieurs secondes de silence, confirmant donc le malaise qui règne en interne.

Galtier défend indirectement Campos