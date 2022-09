Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des jours décisifs pour le départ de Mauro Icardi ?

Publié le 2 septembre 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Définitivement plus dans les plans de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi va devoir trouver une solution s’il ne veut pas s’entrainer à part lors du restant de la saison. Un retour en Italie semblait pouvoir se boucler, mais le mercato estival a fermé ses portes en Série A et il est toujours bien là. Pourtant, tout ne semble pas perdu pour le PSG, puisque Galatasaray aimerait profiter de la situation.

Ce jeudi a sonné la fin du mercato estival… mais pas partout ! Plusieurs championnats étrangers peuvent encore recruter et c’est le cas en Turquie, où la deadline est fixée pour 8 septembre. Une aubaine pour le PSG, qui cherche toujours à se séparer de Mauro Icardi, qui semble avoir tapé dans l’oeil de Fenerbahçe et de Galatasaray.

Mercato - PSG : Le départ de Mauro Icardi prend enfin forme https://t.co/RgSldVSlDw pic.twitter.com/IuGm35nrV2 — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

Galatasaray, c’est du sérieux pour Icardi

C’est cette deuxième piste qui semble se préciser d’heure en heure. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Galatasaray pousserait toujours pour avoir Mauro Icardi, même si le PSG devra mettre la main à la poche en prenant en charge une partie de son salaire.

Wanda Nara ne veut pas voir son salaire bouger

Le salaire semble justement être un sujet central de ce dossier. Plus tôt cette semaine, la presse italienne annonçait que Wanda Nara ne souhaiterait faire aucune concession sur les 10M€ net par an que Mauro Icardi touche jusqu’en 2024. La compagne et agent de l’attaquant négocierait ainsi conjointement avec Galatasaray et le PSG, afin que l’intégralité de ce salaire soit respectée.