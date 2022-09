Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour le transfert de Mauro Icardi

Publié le 1 septembre 2022 à 21h30 par Hugo Chirossel mis à jour le 1 septembre 2022 à 21h46

Alors qu’il lui reste deux ans de contrat, Mauro Icardi est poussé vers la sortie au PSG. Christophe Galtier ne compte pas sur lui et les Parisiens lui cherchent une porte de sortie depuis plusieurs semaines. L’attaquant argentin est d’ores et déjà d’accord avec Galatasaray, mais les deux clubs tardent à s'entendre sur les contours de l’opération. Fenerbahçe suit également ce dossier et pourrait tenter sa chance si les négociations s’éternisent.

Le Paris Saint-Germain avance bien dans son opération dégraissage. Le PSG a officialisé plusieurs départs en ce dernier jour de mercato. Layvin Kurzawa a été prêté à Fulham, Julian Draxler a rejoint Benfica, Idrissa Gueye est retourné à Everton, tandis qu’Abdou Diallo s’est engagé avec le RB Leipzig. Mais il y a encore un joueur sur qui Christophe Galtier ne compte pas : Mauro Icardi. Tout au long de l’été, l’attaquant argentin a été annoncé sur le départ et ces derniers jours, la piste menant à Galatasaray semblait la plus chaude.

Mercato - Officiel : Dernière journée de folie, le PSG annonce encore un départ https://t.co/GX2uqKdUZ8 pic.twitter.com/jsxSvX0vco — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

« Je pense que c'est mieux qu'il se relance »

Il faut dire que l’entraîneur du PSG avait été clair quant à la situation de son joueur. « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était liée à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance », a-t-il déclaré en conférence de presse il y a quelques jours.

Toujours pas d’accord entre le PSG et Galatasaray

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Mauro Icardi a donné son accord à Galatasaray il y a plusieurs jours déjà. Mais le PSG et le club turc tardent à s’entendre sur les contours de cette opération. RMC Sport confirme que le joueur et Galatasaray ont trouvé un terrain d’entente, mais que les deux clubs sont encore en négociation. Si les tractations continuent de s’éterniser, Fenerbahçe pourrait en profiter, puisqu’il suivrait lui aussi attentivement l’évolution de ce dossier. Le PSG a encore du temps pour régler le cas de Mauro Icardi, le mercato turc fermant ses portes jeudi prochain.

Prêt avec option d’achat de 20M€