PSG : Malaise en vue après le transfert avorté de Keylor Navas ?

Publié le 2 septembre 2022 à 11h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps courtisé par Naples, Keylor Navas a finalement décidé de rester au PSG cet été malgré le rôle de doublure de luxe qui l’attend pour les mois à venir, dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma. Et cette situation entre les deux gardiens préoccupe d’avance le club de la capitale…

Jeudi soir, via un message posté sur son compte Instagram, Keylor Navas a mis un terme à son mercato en annonçant qu’il restait au PSG : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », a lâché le gardien parisien.

Naples a tout tenté pour Navas

Une décision forte de la part de Keylor Navas, qui devra donc se contenter d’un statut de doublure de luxe cette saison au PSG, alors que Naples a longtemps fait le forcing pour essayer de le récupérer. En vain.

Une situation crainte par le PSG ?