PSG : Keylor Navas fait une grande annonce pour son transfert

Publié le 1 septembre 2022 à 23h30 par Hugo Chirossel

Désormais numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Keylor Navas était annoncé sur le départ tout au long de l’été. Proche de rejoindre Naples, le Costaricien va finalement rester à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a lui-même mis un terme aux rumeurs, annonçant qu’il resterait au club.

En ce dernier jour de mercato, le Paris Saint-Germain a rempli sa mission. L’arrivée de Carlos Soler en provenance de Valence a été officialisée, mais c’est surtout dans le sens des départs que des mouvements étaient attendus. Layvin Kurzawa a été prêté à Fulham, Julian Draxler a rejoint Benfica, Idrissa Gueye est retourné à Everton et Abdou Diallo s’est quant à lui engagé avec le RB Leipzig. Il reste encore à régler le cas de Mauro Icardi, d’ores et déjà d’accord avec Galatasaray, qui ne s’est pas encore entendu avec le PSG, mais il y a encore du temps puisque le marché des transferts se ferme jeudi prochain en Turquie.

Deuxième dans la hiérarchie

Dès son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a fait le choix d’installer Gianluigi Donnarumma en tant que numéro 1 dans les cages parisiennes. Une décision qui relègue Keylor Navas à la deuxième place dans la hiérarchie. Ce dernier a donc été lié à des rumeurs de transferts tout au long de l’été, mais alors que le mercato est désormais terminé, il a annoncé dans un message publié sur Instagram qu’il resterait à Paris. « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu », a-t-il déclaré.

«Je continuerai à travailler dur à Paris»

Keylor Navas a poursuivi : « il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour. Merci pour vos bons vœux, nous continuons à nous battre main dans la main avec Dieu ! » Ce message confirme la tendance de ces derniers jours. Le Costaricien était attendu du côté de Naples, qui voulait en faire son gardien titulaire. S’il avait un accord avec les Azzuri , ils n’ont pas réussi à s’entendre avec le PSG.

