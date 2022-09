Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, un gros transfert est encore au programme

Alors que le PSG a réussi à se séparer de la plupart de ses éléments indésirables, seul Mauro Icardi n’a pas encore trouvé preneur sur le marché des transferts. Mais rien ne presse forcément pour le buteur argentin, qui pourrait bien prendre la direction de la Turquie dans les prochains jours, où le mercato n’a pas fermé ses portes.

Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Julian Draxler… Nombreux sont les indésirables du PSG à avoir trouvé preneur dans les derniers instants du mercato estival 2022, ce qui permet donc à Luis Campos d’alléger la masse salariale du club de la capitale. Mais il reste encore un cas épineux à gérer : Mauro Icardi.

Le buteur argentin de 29 ans a pourtant fait l’objet d’un certain nombre de sollicitations tout au long du mercato estival comme par exemple Monza, Trabzonspor et même Manchester United, mais aucune des pistes évoquées n’a vraiment été creusée avec détermination. Et Icardi appartient toujours pour le moment au PSG où son contrat court jusqu’en 2024, mais il peut encore partir…

🚨↔️ #Icardi-#Galatasaray, no substantial developments from yesterday update.🗣️ The parties are close, but - as told - there are some details to be discussed. No rush from Gala side: the 🇹🇷 transfer market session is open for another week. 🐓⚽ #Transfers #PSG https://t.co/wTrAklqjMX pic.twitter.com/wFjPd2WzLS