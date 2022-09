Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un scénario catastrophe se dessine déjà pour Skriniar

Publié le 2 septembre 2022 à 10h45 par Axel Cornic

Alors qu’il l’a raté cet été, Luis Campos semble déterminé à revenir à la charge pour Milan Skriniar, qui pourrait être un renfort de poids pour un Paris Saint-Germain assez court en défense. L’Inter s’est montré inflexible réclamant toujours près de 70M€ pour le Slovaque, dont la situation va toutefois évoluer, puisque son contrat se termine dans moins d’un an et le 1er janvier prochain il sera normalement libre de négocier avec d’autres clubs. A moins que…

On s’en mord encore les doigts au PSG. Avec le passage à la défense à trois, l’arrivée d’un défenseur supplémentaire était essentiel et Christophe Galtier l’a d’ailleurs souvent réclamé en conférence de presse. Dès le 16 juin nous vous avons annoncé sur le10sport.com que Luis Campos a souhaité tout miser sur Milan Skriniar, mais il s’est finalement cassé les dents sur l’inflexibilité de l’Inter, qui réclamait pas moins de 70M€ pour le laisser filer.

Skriniar finalement prêt à prolonger à l’Inter ?

Après le coup raté en été, doit-on s’attendre à un retour à la charge du PSG lors du mercato hivernal ? Cela ne fait aucun doute que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi continueront à chercher une brèche dans la muraille de l’Inter, mais cela pourrait bien se révéler plus compliqué que prévu. Toujours selon Il Corriere dello Sport , les Nerazzurri auraient d’ores et déjà commencé à poser les bases de futures négociations avec Milan Skriniar et son entourage, afin de prolonger son contrat.

