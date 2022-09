Foot - Mercato - PSG

Al-Khelaïfi va dégainer l’offre de la dernière chance pour Skriniar

Publié le 1 septembre 2022 à 13h15 par Axel Cornic

Le long feuilleton lié à Milan Skriniar pourrait connaitre son dénouement en ce dernier jour de mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, a décidé de prendre ce dossier en main et discuterait directement avec son homologue de l’Inter, Steven Zhang, afin de boucler l’opération.

On n’attend plus que lui au PSG. Après une campagne de recrutement menée d’une main de maître par Luis Campos, un dernier secteur réclame des renforts, avec la défense centrale. La priorité n’a jamais changé, puisque nous vous annonçons depuis le 16 juin sur le10sport.com que le PSG souhaite tout miser sur Milan Skriniar, une piste qui n’a toutefois pas vraiment bougé récemment.

L’Inter voudrait désormais 80M€

D’après les informations de L’Equipe , une énième tentative devrait être faite lors des prochaines heures. La donne semble toutefois avoir changé, puisque les relations entre le PSG et l’Inter se seraient refroidies et le président Steven Zhang aurait vraisemblablement décidé de placer la barre plus haut, fixant le prix de Milan Skriniar à 80M€.

Le PSG va faire une offre proche des 70M€