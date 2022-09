Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a joué son va tout pour Milan Skriniar

Publié le 1 septembre 2022 à 09h10 par Axel Cornic

Grand objectif du Paris Saint-Germain pour renforcer la défense selon nos informations, Milan Skriniar semble s’éloigner en cette fin de mercato. Pourtant, luis Campos a fait une ultime tentative tout récemment, afin d’abattre le mur érigé par l’Inter et enfin offrir à Christophe Galtier le défenseur qu’il attend tant.

C’est l’un des grands feuilletons de l’été du PSG. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com dès le 16 juin dernier, Luis Campos a fait de Milan Skriniar sa grande priorité pour renforcer l’arrière-garde parisienne. Pourtant, il n’a jamais semble véritablement proche d’un accord et la tension est de plus en plus forte en cette fin de mercato.

Campos a fait une énième offre pour Skriniar

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , il y aurait eu deux contacts dans la matinée de mercredi entre le PSG et l’Inter, afin d’évoquer l’avenir de Milan Skriniar. Lors du deuxième échange, Luis Campos aurait vraisemblablement formulé une offre de 50M€, plus 10M€ de bonus.

L’Inter ferme la porte au nez du PSG