Galtier pousse pour un défenseur, Skriniar est attendu à Paris

Publié le 1 septembre 2022 à 08h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 1 septembre 2022 à 08h21

À Paris, tout le monde est sur le pont pour le transfert de Milan Skriniar, une opération qui a pris énormément d’ampleur ces dernières heures alors que le PSG reprendrait espoir dans ce dossier délicat. Entraîneur du PSG, Christophe Galtier a demandé à ses dirigeants un nouveau défenseur central en ne fermant clairement pas la porte à une éventuelle arrivée du défenseur de l’Inter.

Ces dernières heures, un élan de confiance a été noté par certains médias dont L’Équipe du côté du PSG pour l’opération Milan Skriniar. Alors que l’Inter semble avoir décidé de clore les négociations avec le club de la capitale, en attestent les déclarations de l’entraîneur Simone Inzaghi et de l’administrateur délégué Giuseppe Marotta, le Paris Saint-Germain semblerait avoir un joli coup à jouer. En effet, les échanges entre le PSG et et l’Inter seraient à nouveau d’actualité et la position du club nerazzurri ne serait plus aussi catégorique quant à un supposé refus de vendre Skriniar.

« J’espère qu'on aura ce défenseur central supplémentaire »

Bien que Sky Sports ait affirmé ce mercredi que l’Inter refuserait toujours de céder son défenseur central qui est sous contrat jusqu’en juin 2023, le PSG resterait confiant. Après la victoire des siens à Toulouse mercredi soir (3-0), Christophe Galtier s’est exprimé sur le recrutement d’un nouveau défenseur, mais cette fois-ci axial, après l’arrivée de Nordi Mukiele en juillet dernier. « J’espère qu'on aura ce défenseur central supplémentaire. Est ce qu'on l'aura ? Je ne sais pas, il faut attendre demain, je n'ai pas d'information sur le sujet ». a confié Galtier dans des propos rapportés par le journaliste Julien Froment sur Twitter .

« Skriniar ? C’est possible car le mercato est encore ouvert »