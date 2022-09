Foot - Mercato - OM

OM : Longoria sort du silence et scelle le mercato de Dieng

Publié le 2 septembre 2022 à 17h45 par Arthur Montagne

C'était le feuilleton totalement fou de la dernière journée du mercato. En effet, Bamba Dieng a été annoncé dans trois clubs différents simplement jeudi, avant de rater sa visite médicale à l'OGC Nice. Mais alors qu'un transfert en qualité de joker a été envisagé en L1, finalement, l'attaquant sénégalais pourrait partir à l'étranger comme l'explique Pablo Longoria.

Comme souvent, la dernière journée du mercato a été très animée, notamment en Ligue 1. Et un feuilleton a de nouveau agité ces ultimes heures du marché. Cette année, c'est Bamba Dieng qui s'est retrouvé au cœur d'un incroyable feuilleton. Annoncé à Lorient jeudi matin, le Sénégalais devait finalement s'envoler vers Leeds avant que l'OGC Nice ne vienne rafler la mise. Et alors que tout semblait bouclé, une anomalie à la visite médicale a fait capoter le transfert. Et Pablo Longoria lâche ses vérités dans ce dossier.

«En septembre c'est un joueur de l'OM»

Présent en conférence de presse, le président de l'OM est effectivement sorti du silence pour Bamba Dieng : « Dieng est sous contrat avec l'OM, on avait un accord entre clubs, maintenant il est sous-contrat. S'il revient il y aura tous les droits de joueurs professionnels mais ça sera une décision du coach. En septembre c'est un joueur de l'OM. » Et alors que la possibilité de le voir rejoindre l'OGC Nice en qualité de joker a été évoquée, Pablo Longoria imagine plutôt son joueur dans un championnat étranger où le mercato est encore ouvert.

Longoria ne ferme pas la porte à un transfert