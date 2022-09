Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi ne pouvait rien faire pour Skriniar

Publié le 3 septembre 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Alors que Luis Campos a échoué à le recruter, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de prendre les choses en main pour Milan Skriniar, grande priorité du Paris Saint-Germain cet été. Il n’a toutefois pas pu faire mieux, puisque les propriétaires de l’Inter avaient clairement décidé de ne pas le vendre, même si son contrat se termine dans moins d’un an.

C’est l’un des noms ls plus cités dans le mercato du PSG. Dès le 16 juin dernier, nous vous avons annoncé sur le10sport.com la volonté de Luis Campos de tout miser sur Milan Skriniar, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A ces dernières années. Il faut dire que le Slovaque aurait été une recrue incroyable pour Christophe Galtier et sa toute nouvelle défense à trois ! Mais Campos n’a rien pu faire et s’est cassé les dents sur l’inflexibilité de l’Inter, qui en dépit de son besoin de vendre a toujours réclamé des sommes particulièrement élevées pour laisser partir Skriniar. Trop pour le PSG, qui a décidé de couper avec cette image de club dépensier qui lui colle à la peau depuis l’arrivée de QSI.

Al-Khelaïfi n’a pas fait mieux que Campos

Nasser Al-Khelaïfi n’a pas eu plus de chance que Luis Campos. Il Corriere dello Sport a récemment révélé que le président du PSG aurait décidé de s’occuper personnellement du dossier Skriniar, parlant directement avec Steven Zhang, son homologue de l’Inter. Son travail aurait commencé dès le tirage au sort de la Ligue des Champions le 25 aout dernier et se serait poursuivi jusqu’au 1er septembre, dernier jour du mercato, mettant une grosse pression sur Zhang... qui n’a finalement pas flanché.

Les propriétaires de l’Inter ont refusé toutes les offres

Ce samedi, Giuseppe Marotta a loué la fermeté de son président et fils du propriétaire, ce qui semble justement avoir été la clé de tout le feuilleton Skriniar. « Les propriétaires ont fait un énorme travail lors du mercato, se montrant inflexibles quand des offres importantes sont arrivées pour Skriniar » a déclaré l’administrateur délégué de l’Inter, au micro de DAZN . « C’était un mercato très difficile, car nous devions jongler entre le fait de maintenir l’équilibre économique du club et celui de garder une équipe forte ». A noter que plusieurs médias ont parlé d’une offre du PSG lors de la dernière journée du mercato d’une valeur totale de 70M€... qui a été refusée comme toutes les autres.

