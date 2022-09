Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Depay, Batshuayi... Coup de théâtre pour Icardi

Publié le 3 septembre 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Mauro Icardi aurait la cote en Turquie, où Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas seraient séduits par lui. Toutefois, le buteur du PSG pourrait voir son transfert en Super Lig être plombé par deux anciens joueurs de Ligue 1. En effet, Fenerbahçe a oublié Mauro Icardi et s'est rabattu sur Michy Batshuayi, tandis que Galatasaray aurait également des vues sur Memphis Depay.

Cet été, Christophe Galtier a créé un deuxième groupe d'entrainement dans lequel il a placé tous les joueurs qui ne l'intéressent plus. Au sein de ce groupe, le coach du PSG a envoyé à la fois Ander Herrera, Idrissa Gueye, Rafinha, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Mauro Icardi, Eric Junior Dina Ebimbe, Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer.

Galatasaray pense à Memphis Depay en plus de Mauro Icardi

Conscient que ces joueurs ne sont plus du tout dans les plans de Christophe Galtier, Luis Campos s'est activé en coulisses pour leur trouver un nouveau point de chute lors du mercato estival. Et le conseiller football du PSG - aidé par Antero Henrique - a réussi à se débarrasser de la quasi-totalité des indésirables du club. En effet, seuls Mauro Icardi et Rafinha sont encore à Paris, mais ils pourraient partir dans les prochains jours dans des destinations qui n'ont pas encore fermé leur marché des transferts.

Fenerbahçe oublie Mauro Icardi et recruter Michy Batshuayi

En ce qui concerne Mauro Icardi, il serait particulièrement suivi en Turquie, où le mercato estival sera clôturé le 8 septembre. En effet, Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas auraient coché le nom du buteur du PSG pour le recruter lors de ce mercato estival. Toutefois, Mauro Icardi pourrait voir son transfert être plombé par deux anciens de Ligue 1 : Michy Batshuayi et Memphis Depay.

Besiktas bientôt seul au monde pour le transfert de Mauro Icardi ?