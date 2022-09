Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert de Neymar en janvier ? La condition est posée

Publié le 5 septembre 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Annoncé sur le départ du PSG lors du marché des transferts, Neymar est finalement resté et il est plus en forme que jamais. En effet, le Brésilien a démarré la saison de Ligue 1 en trombe, affichant des statistiques folles. Pour autant, le feuilleton pourrait ne pas être terminé autour de l’avenir du numéro 10 du PSG. Et si Neymar faisait ses valises en janvier prochain ? Du côté de Flamengo, on a évoqué cette possibilité et les conditions pour réaliser l’opération.

Le feuilleton Neymar aura rythmé le dernier mercato. En effet, bien que le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2027, le PSG a visiblement tenté de s’en séparer. Alors que l’ancien du FC Barcelone ne faisait plus l’unanimité auprès des dirigeants qataris, il aurait été proposé à différentes équipes, notamment Manchester City. En vain. Chelsea aurait également été intéressé, mais Neymar n’a pas bougé cet été. Et cela n’était peut-être pas une si mauvaise nouvelle puisque le numéro 10 du PSG impressionne en ce début de saison, avec notamment 7 buts et 6 passes décisives en Ligue 1.

Mercato - PSG : La vérité éclate sur le dossier Rashford https://t.co/vbUSwvz8ty pic.twitter.com/TTav5xC07T — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

« S’il fait ce geste, c’est possible »

Malgré les différentes rumeurs à son égard, Neymar est donc resté au PSG, de quoi lui permettre de se préparer de la meilleure des manières pour la Coupe du Monde. Mais après cet événement, cela pourrait repartir de plus belle pour le Brésilien. Et si Neymar quittait le PSG en janvier ? Pour le Charla Podcast , c’est Marcos Braz, vice-président de Flamengo, qui s’est prononcé sur la possibilité d’accueillir l’ancien joueur du FC Barcelone dans les mois à venir. « Je pense que le cas spécifique de Neymar est aujourd’hui hors de question quand on analyse le marché. Maintenant, une Coupe du Monde arrive et si Neymar gagne et dit : « Je vais vivre au Brésil pendant six mois. je veux jouer pour Flamengo ». S’il fait ce geste, c’est possible. S’il ne le fait pas, je dis que c’est impossible », a-t-il ainsi lâché.

« Le joueur doit renoncer à beaucoup pour jouer au Brésil »

La balle serait donc dans le camp de Neymar. Acceptera-t-il de quitter le PSG pour rejoindre Flamengo ? Pour cela, il devra également consentir à certains efforts financiers, devant ainsi réduire considérablement son salaire. Marcos Braz a d’ailleurs été très clair à ce sujet, expliquant : « Le joueur doit renoncer à beaucoup pour jouer au Brésil. Ce n’est pas que je veux minimiser les grandes signatures de l’époque, mais aujourd’hui, il y a plus de barrières sur le marché ».

Galtier et la gestion de Neymar