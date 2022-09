Foot - Mercato

Icardi, Dieng, Rashford... Toutes les infos mercato du 5 septembre

Publié le 5 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Accord total pour Icardi à Galatasaray ?

Mauro Icardi (29 ans) semble enfin tout proche de la sortie au PSG ! Selon le média turc Fanatik , un accord a été trouvé avec Galatasaray pour un prêt du buteur argentin, poussé vers la sortie depuis le début de l'été par la direction du PSG. La nouvelle pourrait d'ailleurs être officialisée avant mercredi. Un deal qui est possible puisque le mercato est encore ouvert en Turquie. À noter que le PSG conserverait une majeure partie du salaire d'Icardi à sa charge (5M€ sur les 8M€ annuels qu'il perçoit).



OM : Dieng a recalé Antwerp

Après l'échec de son transfert vers l'OGC Nice en toute fin de mercato estival, Bamba Dieng (22 ans) disposait d'une autre possibilité pour se relancer alors que l'OM ne compte plus du tout sur lui pour l'avenir. En effet, le club belge du Royal Antwerp s'est manifesté en formulant une offre de 7M€ pour l'attaquant sénégalais, mais L'Equipe révèle dans ses colonnes du jour que Dieng a recalé ce prétendant. Bien déterminé à rester à l'OM pour y prouver sa valeur même s'il n'a pas été inscrit sur la liste en Ligue des Champions, il a donc décidé de ne pas partir.



Le PSG suit bien Rashford, mais...

Interrogé par Caught Offside , le journaliste Fabrizio Romano confirme le vif intérêt du PSG pour Marcus Rashford, l'attaquant anglais de Manchester United : « Le PSG a toujours été intéressé par le joueur, mais il n’y a jamais eu d’offre officielle ». Toutefois, Luis Campos pourrait bien avoir du mal à le faire venir au PSG, toujours selon Romano : « Le contrat actuel de Rashford expire en 2023, mais Manchester United est serein car il y a une option pour prolonger d’un an, jusqu’en 2024 », poursuit le journaliste.



LOSC : Cabella règle ses comptes et tacle Montpellier