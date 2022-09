Foot - Mercato - PSG

PSG : Icardi sur le départ, voilà les chiffres de l’opération

Publié le 5 septembre 2022 à 09h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG, Mauro Icardi serait enfin proche du départ. Selon la presse turque, le buteur argentin ferait l’objet d’un accord pour partir en prêt du côté de Galatasaray, et à en croire les dernières tendances, le PSG va garder à sa charge une majorité du salaire d’Icardi dans les mois à venir.

Ce n’est plus un secret pour personne, Mauro Icardi n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier au PSG, et la direction du club de la capitale continue de chercher un point de chute à son numéro 9 dans les pays où le mercato n’a pas encore fermé ses portes. Et Icardi semble avoir enfin trouvé preneur.

Direction Galatasaray pour Icardi

En effet, comme l’a annoncé la presse turque ces dernières heures, un accord aurait été trouvé entre le PSG et Galatasaray pour le prêt de Mauro Icardi, dont l’arrivée devrait être officialisée d’ici mercredi par l’écurie stambouliote. Mais avec quelles modalités financières ?

Le PSG garde une grosse partie du salaire