PSG : Un gros feuilleton du mercato sur le point d’être bouclé ?

Publié le 5 septembre 2022 à 08h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans de Christophe Galtier au PSG, Mauro Icardi serait tout proche du départ. Un accord aurait été trouvé avec Galatasaray pour le prêt du buteur argentin, qui devrait débarquer en Turquie dans les prochains jours.

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes jeudi soir, et cette période a permis au PSG de dégraisser une bonne partie de son effectif et de se débarrasser de nombreux indésirables : Marcin Bulka, Alphonse Areola, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Thierno Baldé, Arnaud Kalimuendo, Thlo Kehrer, Eric Junior Dina Ebimbe, Ander Herrera, Edouard Michut, Leandro Paredes, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Julian Draxler et Rafinha ont été soit vendus soit prêtés par le PSG. Et il ne manque plus que Mauro Icardi…

Direction Galatasaray pour Icardi ?

Le buteur argentin du PSG fait toujours l’objet d’un vif intérêt de Galatasaray, et le média turc Fanatik annonce même ce lundi qu’un accord a été trouvé pour l’arrivée de Mauro Icardi (29 ans) sous la forme d’un prêt. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’ancien joueur de l’Inter va donc avoir l’occasion de se relancer.

Un deal bouclé avant mercredi ?

Selon le média turc, l’officialisation du départ en prêt de Mauro Icardi serait même imminente et pourrait être annoncée d’ici mercredi par le PSG et Galatasaray.