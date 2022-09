Foot - Mercato - OM

Poussé vers la sortie par Longoria, il a résisté jusqu'au bout

5 septembre 2022

Bamba Dieng aurait pu quitter l’OM à l’intersaison au vu de sa situation sportive depuis la nomination du coach Igor Tudor et de la détermination du président Pablo Longoria à renflouer les caisses du club phocéen. Cependant, l’Olympique de Marseille a vu Dieng résister à l’offre de la dernière chance.

Le FC Lorient, Leeds, Strasbourg, l’OGC Nice… Les clubs semblent avoir été nombreux cet été à vouloir s’attacher les services de Bamba Dieng qui n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor. Le nouveau coach de l’OM a visiblement écarté le champion d’Afrique de son groupe qui n’est plus apparu sous le maillot de l’Olympique de Marseille depuis la fin de la saison dernière. Le technicien croate reprocherait à l’attaquant une prise de poids lorsque le président Pablo Longoria aurait en coulisse usé de son réseau pour se séparer de Dieng. Leeds et surtout l’OGC Nice étaient tout proches de recruter Bamba Dieng lors du dernier jour du mercato estival jeudi dernier, avant qu’un problème au genou soit révélé et fasse capoter l’opération.

Une belle offre d’Antwerp, mais pas de discussions…

D’après les informations divulguées par L’Équipe ces dernières heures, le Royal Antwerp aurait fait irruption dans le dossier Bamba Dieng ces derniers jours, ayant vu la tournure prise par l’opération. Cependant, les discussions concrètes entre l’OM, le club belge et l’entourage du champion d’Afrique des Nations, n’auraient jamais vraiment été initiées.

…Dieng n’avait qu’un objectif : rester à l’OM

La cause ? Le refus de Bamba Dieng trouverait racine dans le fait qu’il ne souhaitait pas quitter l’OM, qui serait resté sa priorité tout au long du mercato. Et ce, bien qu’Antwerp ait fait part d’une offre salariale importante et d’un temps de jeu conséquent.