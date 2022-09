Foot - Mercato - OM

OM : Une désillusion à la Saliba se dessine déjà pour Longoria

Publié le 5 septembre 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

En pleine forme en ce début de saison, Nuno Tavares apporte entière satisfaction au staff technique d’Igor Tudor. Cependant, comme William Saliba avant lui, l’OM ne dispose pas d’une option d’achat dans le prêt convenu avec Arsenal. De quoi laisser présager le pire en fin de saison pour Pablo Longoria.

Depuis le début de la saison, Nuno Tavares a déjà trois buts en cinq matchs de Ligue 1 disputés. Le piston gauche de l’OM fait des ravages, lui qui a été prêté par Arsenal sans option d’achat pour l’intégralité de la saison. Et Igor Tudor ne peut que constater le talent et l’apport du Portugais qui flambe sous la houlette de l’entraîneur de l’OM. « C’est un joueur qu’on voulait depuis le début. On connaissait ses qualités. Il a une marge de progression énorme. Il ne s’en rend pas compte parfois. Ses buts sont dus à ses qualités. Arsenal jouait plutôt à quatre donc c’est différent, mais je pense qu’il peut encore nous apporter ».

En plus de Tudor, Tavares a convaincu son concurrent Kolasinac

Même son concurrent direct, en la personne de Sead Kolasinac ne peut que s’incliner devant le début de saison canon de Nuno Tavares. « Je le connais d’avant, on a joué ensemble à Arsenal. C'est un super mec. Sur le terrain, tu peux le voir ce qu’il apporte. Je ne sais pas si son pied droit est meilleur que le gauche, puisqu'il a déjà marqué deux buts avec le droit. On est content qu’il soit là. On le voit sur le terrain et on l’aime en dehors parce que c’est un super mec ».

Tavares fait l’unanimité, mais risque de partir comme Saliba