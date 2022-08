Foot - Mercato

Mercato : La page OM est définitivement tournée pour Saliba

Publié le 13 août 2022 à 21h30 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison étincelante avec l’OM, William Saliba a fait son grand retour à Arsenal cet été. Même si Pablo Longoria a tenté sa chance pour le faire revenir, l’international français semble désormais pleinement intégré chez les Gunners où Mikel Arteta est déjà fou de lui.

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé un très gros mercato où il a multiplié les opérations en prêt. Parmi celles-ci, on a retrouvé William Saliba. Après six bons mois à l’OGC Nice, le défenseur appartenant à Arsenal a rejoint l’OM. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, Saliba est devenu international français et a impressionné tout le monde. Alors logiquement, Pablo Longoria a fait tout son possible pour conserver le joueur formé à l’ASSE.

Pablo Longoria a tenté le coup

Courant juillet, le président de l’OM s’est entretenu avec l’agent de William Saliba qu’il a rencontré à Londres. Les supporters olympiens ont longtemps espéré un retour mais Mikel Arteta n’a fait que briser leurs espoirs. Même pendant la dernière saison, le coach des Gunners avait prévenu qu’il souhaitait récupérer le néo international français. C’est désormais chose faite. Revenu à Arsenal cet été, William Saliba s’est même imposé en tant que titulaire.

William Saliba a beaucoup appris avec l’OM

« Cela m'a aidé de passer deux ans en prêt en France parce que je suis jeune, on a besoin de jouer. Maintenant je suis de retour et j'espère que nous ferons une bonne saison. Nous savions que ce serait difficile ici, mais nous étions forts et solides. J'ai attendu longtemps avant de faire mes débuts et je suis heureux de commencer avec une feuille propre et une victoire. C'est important pour la confiance », expliquait William Saliba après la rencontre contre Crystal Palace où il a été élu homme du match. Encore titulaire ce samedi contre Leicester, Saliba a connu une deuxième prestation réussie, hormis un petit trou d’air qui lui a coûté un but contre son camp.

Arteta sur le stade qui a soutenu Saliba après son CSC : « Ce qu'ils ont fait avec Saliba après le CSC est quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma carrière. » — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) August 13, 2022

Mikel Arteta déjà comblé