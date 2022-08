Foot - Mercato - OM

OM : La révélation d'Arteta sur le transfert de William Saliba

Prêté la saison passée à l’Olympique de Marseille, William Saliba est retourné à Arsenal en juin dernier. Si l’OM a tenté de le recruter définitivement, le joueur de son côté n’aurait la tête qu’aux Gunners. C’est en tout ce qu’a confié Mikel Arteta à son sujet, mettant fin aux espoirs marseillais.

La saison dernière, William Saliba s’est imposé comme le patron de la défense de l’Olympique de Marseille. Des performances qui lui ont permis de devenir international français. Prêté pour un an, sans option d’achat, l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne est alors retourné à Arsenal en juin dernier.

Pablo Longoria a pourtant bien tenté de le recruter définitivement, en vain. Le dossier était trop compliqué à réaliser pour l'OM, les Gunners comptant sur lui cette saison. Et ses premières performances confirment cette tendance, puisqu’il a été élu homme du match pour sa première face à Crystal Palace (2-0).

Arteta on William Saliba: "He was very convinced and determined to come here - he never suggested anything else. Only Arsenal". ⚪️🔴🔒 #AFC"From the first conversation, he only had one intention: to come here and start to play football matches for Arsenal", Arteta added. pic.twitter.com/cnuhkgpThd