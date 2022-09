Foot - Mercato - OM

OM : La meilleure recrue du mercato déjà connue ?

Publié le 1 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’un début de saison XXL sous le maillot de l’OM, Nuno Tavares n’a pas tardé à s’intégrer à ses nouvelles couleurs après son arrivée en provenance d’Arsenal durant l’été. Et le latéral gauche portugais est vraisemblablement la grosse pioche du mercato effectué par Pablo Longoria comme en témoigne le vestiaire.

Longtemps en quête d’un gros renfort au poste de piston gauche durant le mercato estival, l’OM a finalement officialisé le 30 juillet dernier l’arrivée de Nuno Tavares (22 ans), qui a débarqué sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal. Et il n’a pas manqué ses débuts, avec déjà 3 buts en Ligue 1…

« Content qu’il soit là »

Sead Kolasinac, son concurrent direct à l’OM, n’a d’ailleurs pas manqué de lui rendre hommage en conférence de presse : « Je le connais d’avant, on a joué ensemble à Arsenal. C'est un super mec. Sur le terrain, tu peux le voir ce qu’il apporte. Je ne sais pas si son pied droit est meilleur que le gauche, puisqu'il a déjà marqué deux buts avec le droit. On est content qu’il soit là. On le voit sur le terrain et on l’aime en dehors parce que c’est un super mec », a indiqué l’international bosnien sur Nuno Tavares.

« On le voulait depuis le début »