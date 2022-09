Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar a vécu un drôle de mercato

Publié le 1 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 depuis sa prolongation il y a un an, Neymar a fait l’objet de nombreuses spéculations au cours de ce mercato estival 2022 avec des écuries de Premier League. Pourtant, l’attaquant brésilien est revenu en force avec le PSG, et un départ n’a jamais vraiment semblé possible dans ce dossier.

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui a fait couler beaucoup d’encre dans l’actualité mercato du PSG ces derniers mois parmi les grandes stars du projet QSI. En effet, Neymar a fait l’objet de plusieurs rumeurs, alors que le numéro 10 brésilien est pourtant engagé jusqu’en 2017 avec le PSG, et son salaire pour le moins conséquent semble d’ailleurs rendre l’éventualité d’un départ particulièrement compliquée.

Mercato - PSG : L'incroyable bombe de la presse anglaise sur Neymar et Lionel Messi https://t.co/pBqn7FCZbh pic.twitter.com/8WmcG3xo6j — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Galtier s’est rendu à l’évidence pour Neymar

Récemment interrogé en conférence de presse au sujet de l’excellent état de forme de Neymar qui est assurément le meilleur joueur du PSG en ce début de saison, Christophe Galtier a d’ailleurs mis les choses au clair au sujet de l’avenir de l’international brésilien : « Le mercato, il peut y avoir des surprises. Ney’ n’a pas demandé à partir. Il est performant en match et à l’entraînement. Ce n’est pas un joueur en stand-by, mais un mercato, c’est un mercato », avait indiqué Galtier avant le match face au LOSC, excluant donc toute possibilité de départ pour Neymar. Et pourtant…

Un deal proposé à Manchester City ?

Le 19 juillet dernier, Le Parisien avait lâché une petite bombe en indiquant que la direction du PSG avait tenté de se séparer de Neymar en proposant son profil à Manchester City en échange d’un autre joueur, qui était vraisemblablement Bernardo Silva. Toutefois, les Citizens ont rapidement décliné cette offre de la part du PSG, qui avait poursuivi par la suite son intérêt pour le milieu offensif portugais en mettant 80M€ sur la table comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Mais Bernardo Silva n’est jamais venu…

Et maintenant, au tour de Chelsea

Et mercredi, c’est la presse anglaise et plus précisément le Daily Mail qui s’y est mis en annonçant que le PSG n’était pas forcément opposé à l’idée d’un départ de Neymar ou de Lionel Messi dans les dernières heures de ce mercato estival 2022. D’ailleurs, selon le média britannique, le profil du numéro 10 brésilien aurait été proposé à Chelsea, qui serait très intéressé par Neymar en cas d’échec avec Pierre-Emerick Aubamemang. C’est un fait, l’ancien joueur de Santos vit un drôle de mercato estival…