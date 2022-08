Foot - Mercato

Soler, Paredes, Gueye… Toutes les infos mercato du 31 août

Publié le 31 août 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 31 août 2022 à 13h21

Alors que le mercato fermera ses portes jeudi soir en France, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Carlos Soler arrive pour 22M€

Après Fabian Ruiz, le PSG s'apprête à officialiser l'arrivée de Carlos Soler (25 ans). L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que tout est bien réglé dans ce dossier pour un montant de 17M€ + 5M€ de bonus, soit un total de 22M€, et le milieu de terrain espagnol du FC Valence sera donc le sixième renfort du mercato au PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Paredes signe à la Juventus

C'est presque bouclé à 100% pour Leandro Paredes, qui va bel et bien être prêté avec option d'achat par le PSG à la Juventus Turin. Selon L'EQUIPE, le montant de cette option d'achat sera finalement de 22M€ pour le milieu de terrain argentin, qui n'a plus qu'à signer son contrat.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Gueye file vers Everton

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Idrissa Gueye est tout proche de la sortie ! Le milieu de terrain sénégalais va, comme prévu, retourner à Everton, et il se trouve actuellement en Angleterre pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert, évalué à 8M€.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Valence ciblé Julian Draxler, mais...

Ça bouge également pour Julian Draxler, qui figure sur la liste des indésirables au PSG. La presse espagnole évoque un intérêt du FC Valence pour le milieu offensif international allemand, justement dans l'optique de venir remplacer Carlos Soler qui va signer au PSG. De son côté, le journaliste de Relevo Matteo Moretto confirme cette piste, mais indique que le salaire de Draxler poserait problème dans les négociations.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG interrompt les discussions avec Naples pour Navas

Annoncé avec insistance dans le viseur de Naples, Keylor Navas pourrait finalement être retenu par le PSG qui a subitement décidé d'interrompre les discussions avec le club italien à en croire les révélations de L'EQUIPE .



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Ça capote pour Amavi à l'Olympiakos