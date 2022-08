Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre, un transfert est annulé

Publié le 31 août 2022 à 12h10 par Thomas Bourseau

Jordan Amavi est poussé vers la sortie par Pablo Longoria. Alors qu’il n’est pas désiré par Igor Tudor, le latéral gauche français ne devrait pas prendre la direction de l'Olympiakos, la faute revenant partiellement aux exigences financières des représentants du joueur. Et une autre porte se serait fermée devant le joueur de l'OM et bien entendu, le président Pablo Longoria déterminé à s’en séparer.

Il est l’un des joueurs dont Pablo Longoria aimerait se séparer. Le président de l’OM aurait la ferme intention d’alléger l’effectif d’Igor Tudor et surtout de se débarrasser des indésirables du technicien croate. Ce que Jordan Amavi est devenu depuis sa brouille avec Tudor qui a engendré la situation actuelle, Amavi étant constamment absent des feuilles de match. À trois ans de l’expiration de son contrat, Amavi se retrouve donc poussé vers la sortie.

Les agents d’Amavi se sont retirés des négociations avec l’Olympiakos

Mais pour aller où ? L’Équipe a dernièrement révélé que l’intérêt du Dinamo Zagreb pour Jordan Amavi ne devrait mener à rien pour la simple et bonne raison que le latéral gauche de l’OM ne serait pas emballé par cette possibilité. Même son de cloche pour l’Olympiakos alors qu’une opération se compliquerait sérieusement comme le journaliste Karim Bennani l’affirmait mardi. Le quotidien sportif a confirmé la tendance dans ses colonnes du jour dans lesquelles il est notamment spécifié que le président Pablo Longoria ne baissait pas les bras pour autant et cherchait à lui trouver une porte de sortie. D’après les informations divulguées par La Provence , le prêt de Jordan Amavi pour l’Olympiakos serait bel et bien définitivement tombé à l’eau. Et dans les bureaux de la direction de l’OM, on considérerait la situation comme étant irréversible. Les agents d’Amavi se seraient eux-mêmes décidés de se retirer de cette opération en raison du refus de l’Olympiakos de s’aligner sur les commissions qu’ils demandaient. C’est du moins les bruits de couloir qui circuleraient à la Commanderie.

Le club espagnol intéressé par Amavi aurait privilégié une autre piste