OM : Longoria veut des départs, cet attaquant refuse de bouger

Publié le 30 août 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau

Pablo Longoria est en mission à l’OM. Afin de mettre la main sur Ruslan Malinovskyi, le président du club phocéen se doit en amont de faire de la place au sein de l’effectif d’Igor Tudor. Pour ce faire, quatre profils précis auraient été ciblés pour les départs. Pourtant annoncé ailleurs qu’à l’OM et plus particulièrement en Turquie et en Espagne, Cédric Bakambu n’aurait d’yeux que pour l’OM où il voudrait disputer la Ligue des champions.

Avant la clôture du mercato, Pablo Longoria aurait la ferme intention de poursuivre le dégraissage de l’effectif d’Igor Tudor à l’OM. En effet, le président de l’Olympique de Marseille souhaiterait recruter Ruslan Malinovskyi et pour ce faire, il faudrait que le club phocéen à la fois alléger sa masse salariale et diminuer le nombre de joueurs de son effectif. Quatre profils seraient particulièrement ciblés pour cette opération dégraissage.

Dieng, Caleta-Car, Ünder et Amavi sur le départ… et Bakambu ?

Selon L’Équipe , Pablo Longoria compterait se séparer de Jordan Amavi, Cengiz Ünder, de Bamba Dieng ainsi que de Duje Caleta-Car et ce, avant la deadline du mercato. Quid de Cédric Bakambu ? Avec le départ en prêt d’Arkadiusz Milik pour la Juventus, il se pourrait que l’OM prenne en considération le fait de le conserver alors que Dieng semble être plus proche que jamais sur le départ après qu’une offre de transfert de 11M€ ait été dégainée comme le10sport.com l’a révélé lundi.

Bakambu ne veut pas partir et souhaite connaître l’expérience Ligue des champions avec l’OM