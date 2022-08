Foot - Mercato - OM

Longoria n’a pas encore fini son marché, ça bouge en coulisse

Publié le 30 août 2022 à 13h35 par Thomas Bourseau

Malgré plus d’une dizaine de recrues bouclées cet été, Pablo Longoria ne serait pas encore rassasié et cultiverait le désir de mettre la main sur un ultime joueur, à savoir Ruslan Malinovskyi. Cependant, afin de parvenir à ses fins pour le milieu offensif de l’Atalanta, le président de l’OM n’aurait d’autre choix que de céder un voire plusieurs joueurs avant la deadline du mercato. Quatre éléments seraient en passe d’être sacrifiés.

Le mercato va bientôt tirer sa révérence après avoir animé l’été. Et au cours de cette session de transferts, force est de constater que Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif pour l'OM, une nouvelle fois, en ayant bouclé plus de dix recrues en l’espace de quelques semaines. D’ailleurs, une nouvelle tête pourrait déposer ses valises à Marseille en la personne de Ruslan Malinovskyi.

La voie est libre pour Malinovskyi, mais un dégraissage doit avoir lieu

Et ce n’est pas L’Équipe qui affirmera le contraire. À en croire les informations divulguées par le quotidien sportif, Ruslan Malinovskyi serait désormais à portée de main de Pablo Longoria. Le président de l’OM disposerait d’un boulevard dans cette opération après que Tottenham s’en soit retiré. Pire, la direction phocéenne serait en position plus que favorable pour le transfert du milieu offensif de l’Atalanta, où son contrat prendra fin à l’issue de la saison 2022/2023. Cependant, l’OM n’aurait pas encore dégainé d’offre concrète au club italien pour Malinovskyi. La cause ? Un dégraissage obligatoire de l’effectif d’Igor Tudor.

La black-list de Longoria dévoilée pour cette fin de mercato

C’est en effet ce que L’Équipe a affirmé dans ses colonnes du jour. Ce mardi, le quotidien sportif dévoile que l’OM aurait à coeur de mener à bien quatre opérations dans le sens des départs avant que la cloche de la deadline du mercato ne retentisse. Les identités des principaux concernés seraient déjà connues : Jordan Amavi qui est courtisé par l’Olympiakos, Duje Caleta-Car que l’OM et ses agents souhaiteraient placer à Southampton, Bamba Dieng qui se trouve dans le viseur de Lorient et de l’OGC Nice, l’un des deux clubs ayant fait une offre de transfert de 11M€ comme le10sport.com vous l’a dévoilé lundi soir, ainsi que Cengiz Ünder.

Ünder toujours prié d'aller voir ailleurs, Galatasaray en attente