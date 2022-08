Foot - Mercato - OM

OM : Bamba Dieng a pris sa décision pour son transfert

Publié le 29 août 2022 à 21h00 par Bernard Colas

Mis de côté depuis le début de la saison, Bamba Dieng est poussé vers la sortie par Pablo Longoria afin de permettre à l’OM de renflouer ses caisses, mais le départ de l’attaquant a du mal à se concrétiser. Désireux de rester dans un premier temps, le Sénégalais se serait fait une raison mais aurait une priorité pour son avenir.

Révélation de l’OM la saison dernière, Bamba Dieng a vu son statut passer d’espoir à indésirable dans la cité phocéenne. Pablo Longoria compte en effet sur son départ pour renflouer les caisses de l’OM, et la situation de l’attaquant n’est pas près de s’arranger. Le Sénégalais n’a pas disputé le moindre match de Ligue 1 depuis le début de la saison et n’est pas sur la même longueur d’onde que l’Olympique de Marseille pour son départ.

L’OM réclame 25M€ aux clubs de Ligue 1

Avec Bamba Dieng, Pablo Longoria espère en effet récupérer un gros chèque et voudrait ainsi voir son joueur rejoindre un club étranger. De quoi permettre également à l’OM de ne pas renforcer une autre écurie française, alors que l’OGC Nice et le FC Lorient sont notamment sur les rangs. Ainsi, le président de l’OM aurait fixé deux prix différents : un pour les prétendants étrangers, et un autre plus élevé pour les formations de Ligue 1 estimé à 25M€ selon La Provence . De quoi refroidir tout le monde.

Bamba Dieng veut Lorient