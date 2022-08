Foot - Mercato

Un coach pourrait démissionner à cause de Cristiano Ronaldo

Publié le 29 août 2022 à 18h00 par La rédaction

Toujours décidé à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo ne parvient pas à trouver preneur. Annoncé à l'OM, à Chelsea, au Bayern, à Naples, à l'Atletico Madrid ou encore au Borussia Dortmund, la piste la plus chaude l'enverrait au Sporting Portugal. Cependant, Ruben Amorim, coach du futur adversaire de l'OM en Champions League, menacerait de claquer la porte en cas d'arrivée du quintuple Ballon d'Or.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo. Alors qu'il désire quitter Manchester United durant le mercato, la superstar portugaise essuie de nombreux refus. L'OM, Chelsea, le Bayern, l'Atletico Madrid ou encore le Borussia Dortmund ont récemment fermé la porte à sa venue. Son agent Jorge Mendes aurait donc sondé le Napoli afin de mettre en place un échange rocambolesque avec Victor Osimhen mais les Italiens hésiteraient encore. Il resterait donc une option à Cristiano Ronaldo : celle d'un retour au Sporting. Néanmoins, la tâche s'annonce compliquée...

Mercato : Cristiano Ronaldo au coeur d'une grosse opération ? https://t.co/f5p4U23Pth pic.twitter.com/LSopA2QVGc — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Amorim menace de quitter le club

Interrogé sur une possible arrivée de CR7 au Sporting Lisbonne, le coach des Leões Ruben Amorim a réfuté l'idée en marge de la défaite lisboète face à Chaves. « Est-ce que je signerais Cristiano Ronaldo s’il voulait retourner au Sporting ? Je ne garantis rien. Ronaldo est un joueur de Manchester United et je pense qu'il continuera à l'être » a-t-il déclaré en conférence de presse. The Times révèle même que le technicien portugais aurait menacé sa direction de claquer la porte si Ronaldo venait à être recruté. Les choses se compliquent pour Cristiano Ronaldo après avoir été recalé publiquement par l'OM.

Longoria n'en veut pas

Annoncé à l'OM après une énorme propagande des supporters olympiens sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo n'intéresse pas Pablo Longoria. « C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l’OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football » expliquait le président de l'OM au micro de beIN SPORTS.

Naples attend un signe de Mendes