OM : Les batailles de Longoria pour cette fin de mercato

Publié le 31 août 2022 à 11h00 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria ne peut pas encore relâcher la pression bien qu’il ait considérablement renforcé l’effectif d’Igor Tudor cet été. En effet, un dernier combat, et pas des moindres, attend le dirigeant espagnol : celui des ventes. La black-list de Pablo Longoria semble contenir plusieurs noms, mais encore faudrait-il pouvoir débloquer ces situations délicates à temps…

Pablo Longoria le sait pertinemment. Le président de l’OM entre dans le moment de vérité de son mercato. Certes, de nombreuses arrivées ont été enregistrées sur le marché des transferts et une énième pourrait être annoncée avant la clôture du mercato jeudi soir. Cependant, dans le sens des départs, Pablo Longoria n’a pas pu se montrer aussi ingénieux et serait attendu au tournant.

Longoria avait promis 20M€ à McCourt grâce au transfert de Dieng…

Ces derniers temps, L’Équipe révélait que Pablo Longoria avait fait une promesse auprès de Frank McCourt de notamment vendre Bamba Dieng pour la coquette somme de 20M€. Et forcément, au vu de la puissance financière des clubs de Premier League, l’attention du président de l’OM s’est évidement tournée vers les équipes de deuxième partie de tableau de l’élite du football anglais. D’ailleurs, Fulham aurait coché le nom de Dieng, qui ne serait cependant pas une priorité.

…mais la réalité du marché de Dieng est tout autre

De plus, L’Équipe souligne ce mercredi que Bamba Dieng aurait la ferme intention de ne partir qu’en prêt sec afin de revenir briller à l’OM et pour rejoindre un club français dans l’optique de parfaire au mieux sa formation. En outre, l’offre de transfert proposée par le FC Lorient, comprise en 6 et 8M€ selon L’Équipe , lorsque le10sport.com vous communiquait une offre de 11M€ provenant de l’OGC Nice ou de Lorient, n’apporterait pas satisfaction au comité de direction de l’OM.

Le casse-tête Jordan Amavi

Devenu indésirable aux yeux d’Igor Tudor depuis leur brouille pendant la tournée de pré-saison de l’OM, Jordan Amavi n’est plus une seule fois apparu dans le groupe du coach croate pour les matchs disputés par l’Olympique de Marseille. Et comme L’Équipe le dévoilait dernièrement, cette situation ne devrait pas s’arranger puisque Tudor lui aurait fait savoir qu’il n’arborerait plus jamais la tunique de l’OM tant qu’il sera en poste. Annoncé du côté du Dinamo Zagreb et de l’Olympiakos, Amavi refuserait de relever ces deux défis. Pas de quoi refroidir les ardeurs du président Pablo Longoria qui compterait bien trouver une solution avant la fin du mercato.

L’incertitude Ünder

Ces derniers temps, il était question d’un éventuel échange de joueurs entre l’OM et l’Atalanta dans lequel Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi auraient fait partie intégrante. Néanmoins, ni le club bergamote ni l’attaquant turc de l’OM n’auraient validé cette opération, laissant ainsi planer le doute sur l’avenir d’Ünder. À ce jour, seul Galatasaray serait une piste concrète pour Cengiz Ünder. D’ailleurs comme A Spor le révélait dernièrement, un appel téléphonique aurait eu lieu entre le joueur de l’OM et l’entraîneur du club stambouliote. Cependant, du temps aurait été demandé par Ünder afin de prendre la meilleure décision possible.

