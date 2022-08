Foot - Mercato - OM

Une rentrée d’argent sortie de nulle part pour le projet McCourt ?

Publié le 30 août 2022 à 20h45 par Jules Kutos-Bertin

Pendant qu’il planche toujours sur plusieurs départs, Pablo Longoria pourrait récupérer entre 3 et 4M€ d’une manière inattendue. Lucas Ocampos devrait quitter le FC Séville et rejoindre l’Ajax Amsterdam pour 23M€ + des bonus. Comme convenu au moment du départ de l’Argentin, l’OM devrait récupérer 15% de la plus-value réalisée.

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 31 août prochain, l’OM n’a pas encore bouclé son mercato. Si Pablo Longoria espère toujours faire venir Ruslan Malinovskyi, cela devrait aussi bouger dans le sens des départs. A commencer par Bamba Dieng. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, une offre de 11M€ est arrivée sur le bureau du président de l’OM.

Lucas Ocampos va rapport de l’argent à l’OM

Mais dans le même temps, c’est un ancien joueur olympien qui pourrait rendre service à l’OM. D’après les informations de Cesar Luis Merlo, Lucas Ocampos pourrait quitter le FC Séville et s’engager avec l’Ajax Amsterdam pour un montant avoisinant les 23M€ + bonus. Et même s’il n’est plus un joueur de l’OM, Ocampos pourrait rapporter un petit billet à Longoria.

🚨Lucas Ocampos está a pequeños detalles de fichar con el Ajax. *️⃣El club 🇳🇱 negocia con Sevilla en torno a una transferencia de €23M más bonus. *️⃣De concretarse todo, viajaría en las próximas horas.⌛ pic.twitter.com/E764wS74C1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 30, 2022

Entre 3 et 4M€ attendus

En effet, au moment de son départ vers Séville à l’été 2019, Lucas Ocampos avait été transféré pour 15M€ ainsi qu’un pourcentage de 15% à la plus-value. En clair, l’OM pourrait récupérer entre 3M€ et 4M€ sur le départ de l’international argentin vers l’Ajax.