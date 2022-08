Foot - Mercato - FC Nantes

Le FC Nantes prépare quatre transferts sur le mercato

Publié le 30 août 2022 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 30 août 2022 à 20h23

Alors que la fin du marché des transferts approche, Antoine Kombouaré attend toujours quatre renforts pour le FC Nantes. Le compte à rebours est lancé, et plusieurs pistes sont étudiées en interne. Deux joueurs du RC Lens figurent notamment sur la short-list des Canaris, à savoir Gaël Kakuta et Ignatus Ganago, proches de débarquer.

Les tensions affichées entre Antoine Kombouaré et Waldemar Kita se sont apaisées après la décision prise par Ludovic Blas, qui ne quittera finalement pas le FC Nantes. Désireux dans un premier temps de plier bagage afin de rejoindre le LOSC, le milieu offensif va finalement rester du côté de la Beaujoire, sans pour autant renouveler son bail prenant fin à l’été 2024. « Ludovic Blas est bien Nantais jusqu’à la fin de la saison. Le problème c’est qu’on a mal géré la situation dès le départ. Il y a eu une discussion entre sa famille, ses conseillers et le président. Ils ont réglé ça entre eux. Moi, je ne donne qu’un avis sportif. Pour moi il était inconcevable de voir Ludo partir parce qu’on est démuni offensivement. Je défends les intérêts de mon club et surtout de mon équipe », avait réagi Antoine Kombouaré après la victoire contre Toulouse (3-1) dimanche.

« Il faut quatre renforts », a prévenu Kombouaré

Une première bonne nouvelle pour le Kanac, mais celui-ci est loin d’être rassasié sur ce mercato. Après les arrivées de Moussa Sissoko en provenance de Watford pour environ 2M€ et de Mostafa Mohamed et Evann Guessand, prêtés respectivement par Galatasaray et l'OGC Nice, Antoine Kombouaré attend encore quatre renforts avant jeudi soir. Un timing très serré qui ne laisse aucun temps de repos au FC Nantes. « Maintenant je continue à dire à ma direction qu’il faut des recrues. Il faut quatre renforts , a prévenu Kombouaré, désireux de faire bonne figure en Ligue 1 et en Ligue Europa. C’est encore plus vrai car on a des pépins physiques. J’ai confiance, toujours. On ne va pas dire qu’on a mal avant les coups, donc j’attends… Ils savent qu’aujourd’hui, ma volonté c’est de faire quatre renforts pour aider l’équipe car il y a le championnat mais aussi la coupe d’Europe. C’est pour le bien du groupe, de l’équipe. Là, on perd trois joueurs. Je ne vais quand même pas jouer avec le centre de formation. Sur le plan sportif, je ne veux pas de départ ! »

Karamoh, Cicaldau, Zizo… Kombouaré et Kita peinent à s’entendre

Le FC Nantes doit donc s’activer afin de se montrer actif sur le mercato, mais il faut au préalable se mettre d’accord sur les profils, et ce n'est pas toujours évident. Jusqu’à maintenant, les dirigeants nantais et leur entraîneur ont du mal à identifier des joueurs faisant l’unanimité. « Il n’y aura pas un joueur qui viendra ici sans que j’ai donné mon accord. Sinon il s’entraînera sur la route de l’autre côté. Le jour où je ne déciderai plus du sportif, je ne serai plus là », avait menacé Kombouaré avant la réception du TFC. D’après les récentes révélations du 10 Sport , Antoine Kombouaré apprécie grandement Yann Karamoh, prêté au club turc de Karagümrük la saison dernière et de retour à Parme, mais le profil de l’ailier ne convainc pas en interne. À l’inverse, le club s’est récemment entendu avec Galatasaray pour le prêt payant d’Alexandru Cicaldau assorti d’une option d’achat, mais c’est cette fois-ci l’ancien technicien du PSG qui n’est pas emballé par le joueur, et il en est de même concernant l’ailier droit de Zamalek, Ahmed Sayed (26 ans), dit « Zizo ». Finalement, c’est en Ligue 1 que les deux parties pourraient trouver un compromis.

Kakuta et Ganago sont proches, deux autres arrivées en vue