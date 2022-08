Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Après la crise, la catastrophe est évitée avec Kombouaré

Publié le 29 août 2022 à 17h35 par Arthur Montagne

C'est le dossier qui a mis le feu au mercato du FC Nantes ces derniers jours. En effet, Ludovic Blas était tout proche de rejoindre le LOSC, qui avait passablement agacé Antoine Kombouaré, inquiet de voir partir l'un de ses meilleurs joueurs. Finalement, Ludovic Blas va rester, un soulagement pour le Kanak qui avait clairement menacé de partir.

Cet été, ça chauffe au FC Nantes. Qualifié pour la Ligue Europa, Antoine Kombouaré s'attendait à ce que son effectif soit renforcé. Mais pour le moment, seuls trois nouveaux joueurs sont arrivés. Les Canaris ont effectivement simplement recruté Moussa Sissoko en provenance de Watford pour environ 2M€ tandis que Mostafa Mohamed et Evann Guessand ont été prêtés respectivement par Galatasaray et l'OGC Nice. Insuffisant pour le Kanak qui a même pu craindre au départ de Ludovic Blas, sérieusement convoité par le LOSC. La goutte qui a fait déborder le vase d'Antoine Kombouaré qui n'avait pas manque de menacer de quitter le FC Nantes s'il ne disposait pas d'un effectif compétitif. Mais l'ancien coach du PSG peut souffler, Ludovic Blas va finalement rester.

Blas reste à Nantes

En effet, après la victoire contre Toulouse dimanche (3-1), Ludovic Blas a confirmé qu'il allait rester au FC Nantes. « J'avais un bon de sortie dans un premier temps, après il s'est passé certaines choses avec le LOSC et je crois qu'il y avait un accord. Ce sont les présidents qui décident et être dans l'incompréhension comme ça, c'était trop pour moi. J'ai peut-être activé quelque chose qui a fait un peu de bruit, mais ça m'a aidé. (...) Je suis là parce que j'en ai envie. Dans ma tête, ça m'est arrivé de me dire : "j'ai envie de partir", et c'est ce qu'il s'est passé, mais il me reste deux ans de contrat, je suis assez large pour le coup, dans ma tête on continue comme ça, après peut-être que je prolongerai, il y aura des discussions. Le plus important, ce n'est pas la prolongation, c'est que je sois là cette année », confie-t-il en zone mixte.

EXCLU @le10sport : Kombouaré insiste pour signer Karamoh à Nantes https://t.co/DuTT7moaO1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 27, 2022

«Je suis parti voir le coach»

Et Antoine Kombouaré a joué un rôle important dans le choix de son joueur. Il faut dire que Ludovic Blas évoluait déjà sous les ordres du Kanak à Guingamp avant que les deux hommes se retrouvent au FC Nantes. « Je suis parti voir le coach parce que je n'avais pas de réponse et que je n'étais pas bien dans ma tête. Il l'a compris, c'est pour ça qu'il m'a dit que je n'allais pas débuter contre Toulouse. Ce que j'ai fait ça a marché, au final j'ai eu des réponses le lendemain. J'avais besoin de réponses pour continuer l'aventure, tout simplement. Dans tous les cas, j'allais être content, parce que franchement, on ne va pas se mentir, ici on est bien, il y a la Coupe d'Europe et tout. Il fallait juste me dire oui ou non. Il m'a dit non, il m'a dit pourquoi, maintenant tout est carré », confie le numéro 10 des Canaris.

Kombouaré soulagé