PSG : C’est réglé pour Seko Fofana, Luis Campos a tranché

Publié le 30 août 2022 à 19h10 par Bernard Colas

Dans le viseur du PSG pour renforcer l’entrejeu, Seko Fofana ne devrait pas rejoindre la capitale avant jeudi soir. Alors que Fabian Ruiz est attendu à Paris, le club aurait écarté la piste menant vers le milieu du RC Lens, toujours dans le flou concernant la suite de sa carrière.

Christophe Galtier avait prévenu, ça bouge à Paris dans cette dernière ligne droite du mercato estival. En attaque, le PSG serait parvenu à trouver un accord avec le FC Valence pour Carlos Soler, tandis qu’un autre Espagnol est attendu dans l’entrejeu en la personne de Fabian Ruiz. Cible de la direction depuis plusieurs semaines, le milieu du Napoli va rapidement s’engager avec le PSG malgré la prudence affichée par Christophe Galtier ce mardi en conférence de presse.

Fabian Ruiz attendu

« On avait ciblé Ruiz depuis longtemps, et il y a des discussions, a confirmé Christophe Galtier. Mais rien n'est encore officiel. On a déjà vu par le passé des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites. » Pour autant, tout serait bouclé pour Fabian Ruiz, dont l’arrivée serait estimée à 25M€ bonus compris.

La piste Fofana est terminée au PSG