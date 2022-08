Foot - Mercato - OM

Tenu en échec pour ce transfert, Longoria va tenter un coup

Publié le 31 août 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Non désiré par Igor Tudor qui lui aurait fait la promesse qu’il ne jouerait plus jamais tant qu’il entraînera l’OM, Jordan Amavi s’éloignerait tout de même de l’Olympiakos. Néanmoins, le président Pablo Longoria n’aurait nullement l’intention de lâcher l’affaire et compterait bien lui trouver un point de chute au défenseur français.

Il était revenu de prêt de l’OGC Nice cet été pour repartir sur de bonnes bases et reprendre sa place de titulaire au sein de l’arrière-garde marseillaise. Il n’en aura finalement été rien. Malgré une titularisation pour le premier match amical de la pré-saison de l’OM à l’étranger, Jordan Amavi n’est depuis plus apparu sous la tunique de l’Olympique de Marseille et ne devrait pas le faire de sitôt.

Amavi n’a plus d’avenir à l’OM en l’état

Comme L’Équipe le révélait dernièrement dans ses colonnes, une échauffourée serait survenue pendant le stage de pré-saison de l’OM entre Jordan Amavi et Igor Tudor. La prise de tête a été si prononcée que les tons seraient montés au point où l’entraîneur de l’OM aurait fait la promesse suivante au latéral gauche français : tant qu’il serait en poste sur le banc du club phocéen, Amavi ne jouerait plus du tout.

Amavi s’éloigne de l’Olympiakos, mais pas d’un départ