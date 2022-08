Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria ne fera pas de cadeau pour cette vente

Publié le 31 août 2022 à 10h10 par Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, à savoir jeudi, Pablo Longoria compterait bien se séparer de Bamba Dieng par le biais d’un transfert sec, contre le gré du principal intéressé. Cependant, l’offre de transfert du FC Lorient ne répondrait pas aux espérances financières de l’OM. Explications..

Comme le10sport.com vous l’a révélé lundi soir, le feuilleton Bamba Dieng passe à la vitesse supérieure. Toujours poussé vers la sortie par le staff d’Igor Tudor, l’entraîneur croate ne comptant pas sur ses services, mais surtout par Pablo Longoria qui aimerait renflouer les caisses de l’OM afin notamment d’avoir une marge financière suffisante pour boucler le transfert de Ruslan Malinovskyi, Bamba Dieng fait l’objet d’une offre de 11M€ qui proviendrait soit de l’OGC Nice ou de Lorient.

L’offre de Lorient ne trouve pas preneur à l’OM

Quoi qu’il en soit, la cote de Bamba Dieng demeure importante sur le marché et même en Angleterre du côté de Fulham, bien qu’il ne soit pas la priorité comme cela a été affirmé outre-Manche la semaine dernière par Sky Sports. Mais c’est bien dans l’hexagone que cela bouge vraiment pour le transfert de Bamba Dieng. Cependant, L’Équipe dévoile que l’offre du FC Lorient, qui graviterait entre 6 et 8M€ selon leurs informations, n’apporterait certainement pas satisfaction à la direction de l’OM. De quoi faire traîner les négociations alors que le temps presse vu que le mercato fermera ses portes jeudi soir.

Mercato - OM : Cet été, il aura tout perdu https://t.co/znJSZUmVa2 pic.twitter.com/pNdBxVIyHt — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Dieng ne veut partir qu’en prêt