Mercato - OM : Longoria fait une promesse à 20M€ à McCourt

Publié le 13 août 2022 à 20h30 par La rédaction

Bamba Dieng pourrait bien être la prochaine vente de Pablo Longoria. L'attaquant sénégalais attise les convoitises en Angleterre. Le président de l'OM aimerait bénéficier de sa belle valeur marchande afin de renflouer les caisses marseillaises. Frank McCourt suit de près le dossier et fait confiance à son président pour vendre Bamba Dieng à un prix intéressant après avoir reçu une garantie à 20M€.

L'OM a déjà officialisé la venue de neuf nouvelles recrues. Mais Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et serait sur le point d'enregistrer la venue du jeune Issa Kaboré (Manchester City). Le président de l'OM doit également surveiller les comptes du club. Afin d'équilibrer la balance, il souhaiterait vendre Bamba Dieng qui dispose d'une belle valeur marchande et qui plaît en Premier League. Longoria continue de sonder plusieurs clubs anglais afin de tirer le meilleur prix possible pour la vente de son attaquant.

Mercato - OM : L’Angleterre s’arrache un joueur d’Igor Tudor https://t.co/N2F6EiHsMB pic.twitter.com/jTRdKOlWiE — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

McCourt attentif à la situation

Comme au mois de janvier dernier, Pablo Longoria écoute les offres pour Bamba Dieng. Lors du mercato hivernal, Fenerbahce avait fait une offre à l'OM pour le jeune sénégalais, refusée. Mais cet été, Longoria a bien conscience que Dieng est l'un des joueurs de l'effectif marseillais avec la plus belle valeur marchande. De plus, le joueur n'entrerait pas forcément dans les plans d'Igor Tudor. Afin de ne pas revivre un épisode à la Boubacar Kamara, Pablo Longoria aimerait le vendre le plus rapidement possible. L'Equipe annonce d'ailleurs qu'il chercherait un club capable de mettre entre 12 à 15M€ sur la table. Il aurait même promis une vente à 20M€ de Bamba Dieng à Frank McCourt. En retrait durant ce mercato, le propriétaire de l'OM fera les comptes au mois de septembre.

Plusieurs pistes en Angleterre

Bamba Dieng dispose d'une belle cote en Premier League. Selon les informations de 90min , Leeds, Newcastle et Everton seraient intéressés par la venue de l'attaquant marseillais. Mais d'après L'Equipe , Dieng ne serait pas intéressé par ces pistes et aurait également recalé Fulham. Ce samedi, on apprend par le quotidien sportif français que c'est l'OGC Nice qui tiendrait la corde car Dieng privilégierait un autre challenge en Ligue 1 pour s'aguerrir.

Dieng parti pour rester ?