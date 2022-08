Foot - Mercato - OM

OM : Les premiers mots de Konrad de la Fuente à l’Olympiakos

Publié le 13 août 2022 à 16h10 par La rédaction

Fraîchement arrivé à l’Olympiakos sous la forme d’un prêt en provenance de l’OM, Konrad de la Fuente s’est déjà exprimé aux supporters grecs. L’Américain décrit sa joie d’arriver dans le club et annonce déjà la couleur pour la saison à venir et adresse même un mot à son futur public.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Konrad de la Fuente a enfin fait ses valides et quitté la Canebière. L'Américain, sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM, est depuis ce samedi prêté à l’Olympiakos. Très convoité en Europe, l’ailier américain était pisté par le Real Valladolid, Sassuolo, la Sampdoria, Anderlecht ou encore Burnley, mais c’est chez les Grecs que Konrad de la Fuente a décidé de partir. Le joueur cédé par l'OM a, par ailleurs, déjà adressé ses premiers mots suite à son départ.

Un passage raté à Marseille

Arrivé à Marseille l’été dernier en provenance de Barcelone, Konrad de la Fuente ne s’est jamais imposé sous les ordres de Jorge Sampaoli. Il n’a d’ailleurs pas eu sa chance avec le nouvel entraîneur, Igor Tudor. Le voilà qu'il va désormais tenter de s'imposer du côté de l'Olympiakos.

De la Fuente adresse ses premiers mots aux supporters