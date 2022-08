Foot - Mercato - PSG

PSG : Tout est relancé pour le transfert de Keylor Navas

Publié le 31 août 2022 à 08h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il est désormais officiellement relégué au statut de doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas est annoncé sur le départ. Naples négocie depuis un moment pour récupérer le gardien costaricien, mais il semblerait que les discussions se soient brutalement arrêtées ces dernières heures…

Interrogé mardi en conférence de presse sur le sort de Keylor Navas (35 ans) qui est annoncé sur le départ en cette fin de mercato estival, Christophe Galtier est resté très énigmatique : « Avec Keylor, on échange très souvent. C’est un gardien du PSG et il sera dans le groupe (NDLR : pour le match à Toulouse, ce mercredi soir) », a indiqué l’entraîneur du PSG. Et pour cause…

Le PSG revoit sa copie pour Navas

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que malgré le feu vert donné par Keylor Navas pour rejoindre Naples et le vif intérêt du club italien, les discussions en coulisses avec le PSG se seraient éteintes ces dernières heures. Le club parisien serait finalement réticent à l’idée de laisser partir l’ancien joueur du Real Madrid, sous contrat jusqu’en 2024.

La nouvelle doublure…

Et pourtant, Christophe Galtier avait rapidement annoncé en début d’été après sa nomination au PSG que Navas serait la doublure officielle de Gianluigi Donnarumma alors que les deux hommes étaient en alternance la saison passée. Et en dépit de ce statut et de son besoin d’alléger la masse salariale, le PSG pourrait finalement décider de le conserver.